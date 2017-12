"Possibile che dopo cinquant'anni di Radicali io debba dimostrare di esistere? Sono la zia d'Italia e mi chiedono di andare in giro a raccogliere le firme e poter così presentare la mia lista". Emma Bonino è furibonda e in una intervista al Corriere della Sera attacca Matteo Renzi. Con il segretario del Pd sono andati a parlare Benedetto Della Vedova e Riccardo Magi "ed era per la questione legata alla coalizione con il Pd", "Renzi aveva detto che non ci sarebbe stato problema, che era tutto a posto, emendamento compreso".

Invece, ora "noi siamo obbligati a raccogliere 400 firme in 23 collegi" e Renzi "renderà noti i candidati dei collegi uninominali in una direzione del Pd intorno al 20 gennaio. Noi mica possiamo aspettare il 20 per fare un apparentamento con il Pd. A quel punto ci rimarrebbero solo 9 giorni di tempo per le firme". Praticamente impossibile. E se nessuno risolverà questo pasticcio la lista Più Europa con Emma Bonino cirrà da sola.