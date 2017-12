Maria Elena Boschi ha trovato un seggio: dopo veti, polemiche e indiscrezioni, pare proprio che la sottosegretaria verrà candidata a Lucca. Indiscrezione confermata anche da La Nazione e non smentita dalla segreteria Pd. La Boschi, insomma, nonostante la bufera del caso Etruria ha trovato una coalizione elettorale dopo la bocciatura in Trentino Alto Adige e in Basilicata. Matteo Renzi, per inciso, aveva suggerito Ercolano, mentre Arezzo non è mai stata presa in considerazione dalla Boschi, che perderebbe quasi sicuramente contro la sfidante Letizia Giorgianni, la leader dei risparmiatori truffati di Etruria. Ma neppure a Lucca sarà semplice: stando alle indiscrezioni, Forza Italia contro di lei candiderà Deborah Bergamini, un nome di peso in grado di sconfiggerla alle urne.