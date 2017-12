Un "tradimento", proprio in vista del traguardo grosso: le elezioni. Il misterioso "consulente social" di Silvio Berlusconi, secondo il corriere della Sera, era niente meno che Francesco Facchinetti, conosciuto a suo tempo come Dj Francesco. Il figlio del fondatore dei Pooh, dopo un effimero successo come cantante, si è ottimamente riciclato come conduttore tv e gestisce anche una società di consulenza digital e posizionamento del brand.

Giovane, dinamico, al passo coi tempi del web: l'uomo giusto, insomma, per aggiornare l'immagine del Cavaliere. Dopo alcuni incontri ad Arcore però, secondo Italia Oggi, Facchinetti Junior ha mollato Silvio per volare alla concorrenza. Per la precisione, ha siglato un accordo col sindaco Pd di Bergamo e candidato alle regionali della Lombardia, Giorgio Gori. Uomo, peraltro, storicamente vicino a Berlusconi, per cui ha lavorato a lungo a Mediaset prima di darsi alla politica. Gori, spiega Italia Oggi, ha investito nei social 30mila euro per tre mesi. Gli intrecci non finiscono qua: Gori, da produttore con la Magnolia, era l'uomo dietro le prime edizioni di X Factor condotte proprio da Dj Francesco.