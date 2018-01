Mancano ancora parecchi giorni alla chiusura delle liste, che cade a fine mese, ma le indiscrezioni, come è noto, continuano a fioccare. Anche su Luigi Di Maio, candidato premier M5s, il quale - pare - non vuole rischiare una sconfitta nel suo collegio in Campania, magari ad Avellino (sua città natale). Possono i grillini permettersi che il loro candidato premier venga sconfitto da un candidato avversario? No, o almeno così la pensano ai piani alti del movimento. Certo, ci sarebbe sempre il paracadute del proporzionale ma, in caso di sconfitta all'uninominale, l'onta resterebbe. E dunque si fa largo l'idea di candidarlo soltanto nel listino proporzionale, blindandolo dunque, ed evitandogli la sfida dell'uninominale. Non esattamente un comportamento da leader...

