Rispetto al suo predecessore Roberto Maroni, il leghista Attilio Fontana, candidato alla Regione Lombardia per il centrodestra, è indubbiamente meno popolare, ma è tra i pochi che può vantare un grande trionfo in tribunale contro l'irriducibile Michele Santoro.

L'avvocato già sindaco di Varese ha potuto esultare dopo la sentenza del tribunale varesino per "diffamazione a mezzo televisivo" contro il teletribuno, colpevole di aver diffuso falsità attribuite all'associazione vicinia alla Lega "Terra Insubre" e al suo fondatore Andrea Mascetti, tirati in ballo, come riporta il Giornale, nel solito tritacarne santoriano sulla destra brutta, sporca e xenofoba. Santoro era stato multato per mille euro, più la condanna a 10mila euro di risarcimento per danni morali a ognuna delle tre parti civili, cioè Terra Insubre, Andrea Mascetti e Gilberto Oneto. E naturalmente c'erano le spese processuali, costate a Santoro ben 2500 euro.