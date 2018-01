"Credo che sarà Attilio Fontana il candidato del centrodestra alla Regione Lombardia". È Silvio Berlusconi, in una intervista a Radio Anch'io, a chiudere la partita del Pirellone tra Forza Italia e Lega Nord. Il candidato del Carroccio, sostituto in corsa del governatore uscente Roberto Maroni, ha convinto anche il Cavaliere: "Dobbiamo incontrarci con Salvini a riguardo, ma vedo che Fontana ha nei sondaggi dei risultati che depongono bene per lui. È persona affidabile che può dare alla Lombardia un buon governo per i prossimi 5 anni. Sarà un ottimo candidato che sosteniamo". Si tratta ora di capire che effetti avrà la scelta dell'ex sindaco di Varese sulle altre candidature delle prossime regionali. In ballo, infatti, ci sono ancora le poltrone da governatore del Lazio e del Friuli Venezia Giulia: probabile che la Lega darà il via libera a esponenti di Forza Italia o comunque assai graditi a Berlusconi.