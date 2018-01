Di certo nel futuro politico di Antonio Di Pietro c'è ancora ben poco, ma stando alle sue intenzioni la candidatura ormai l'ha intascata. L'ex pm di Mani Pulite non ha più voglia di passare le sue giornate a bordo del trattore in Molise, sente fortissima la nostalgia dell'agone politico, tanto da spingerlo a bussare alla porta del centrosinistra per un seggio. In quale partito? Chi può dirlo, da parte sua al Tempo dice con granitica convinzione di avere il telefono in fiamme: "A sinistra tutti i partiti mi hanno chiesto di candidarmi. E io lavorerò affinché, dopo le elezioni, ci sia una ritrovata unità con Liberi e Uguali". Intanto Tonino ha già rinunciato a correre come presidente del Molise, il suo sogno è tornare in Parlamento, al Senato: "per il maggioritario in Molise".