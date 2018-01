''Berlusconi? E' un grande, è una bella rivincita per lui...''. ''Io con 'Noi con l'Italia'? No, io non sono un politico, sono qui per il mio amico Galati...''. Alla conferenza stampa di presentazione del nuovo simbolo della 'quarta gamba' del centrodestra guidata da Raffaele Fitto e Lorenzo Cesa, a sorpresa arriva anche il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero. Il patron del club blucerchiato elogia il Cav e assicura che non c'è nessuna candidatura in ballo per lui. In realtà pare, invece, che la comparsata di Ferrero non sia del tutto disinteressata. Nonostante le smentite, stando alle ultime indiscrezioni, il presidente della Sampdoria sarebbe tra i candidati di "Noi con l'Italia": Tra gli altri volti noti pronti a sostenere la 'quarta gamba' del centrodestra ci sarebbe anche un altro presidente di club: Claudio Lotito, patron della Lazio. C'è, infine, un posto anche Paola Ferrari, moglie di Marco De Benedetti, figlio dell'ingegnere Carlo De Benedetti.