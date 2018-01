La torta sul tavolo, il biglietto di auguri dei figli... La foto, postata sui social dal segretario Pd, ha fatto il giro dei siti: oggi Matteo Renzi compie 43 anni, festeggiati in famiglia, come ha tenuto a precisare. Tanti, nella politica, hanno fatto gli auguri all'ex premier. Non così Silvio Berlusconi, che ha tenuto a precisare che "non lo sento da tempo, e non credo che gli faccia piacere, dopo tutto quello che sta dicendo sui miei governi. Tutte cose false".