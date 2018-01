Il rapporto tra i due lo descrive alla perfezione un articolo de Il Messaggero, che ricorda quando Umberto Bossi passeggiava in canotta per i giardini di Arcore e Silvio Berlusconi indossava gli abiti del domatore. Gli stessi che, quasi vent'anni più tardi, il Cavaliere è costretto a rimettere per accreditare il successore di Bossi, Matteo Salvini, agli occhi di tutti gli elettori di centrodestra, e non sono di Forza Italia. Lo ha fatto anche ieri sera in studio da Vespa a Porta a Porta dicendo che "quando Salvini si è seduto al mio stesso tavolo ha sempre dato prova di grande concretezza e assoluta razionalità".

Ma i sondaggi non vanno comunque: il Carroccio, dopo mesi e mesi di crescita sotto la guida di Salvini, che l'aveva raccattato in cocci al 5% dopo lo scandalo che aveva coinvolto Bossi, i figli e gli stretti collaboratori, pare essersi arrestato sotto il 15% e da un paio di settimane i sondaggi lo danno addirittura al 13,5%. Il problema è che la stessa Forza Italia non pare avvantaggiarsene, ferma com'è intorno al 16-18%. E ora lo scontro con Maroni costerà sicuramente ancora qualcosa, in termini di consensi, anche se i due si sono in parte spiegati e riappacificati dopo la rinuncia di Maroni a correre per un secondo mandato da presidente della Regione Lombardia. Per capire quanto, basterà attendere appena qualche ora.