"Non andare a votare è come suicidarsi" ha detto Silvio Berlusconi mentre salutava Barbara d'Urso e lo studio di Domenica live per la prima puntata dell'anno. Il rischio peggio per il Cav è una vittoria del Movimento Cinque stelle "quasi una setta, che prende ordini da un vecchio comico e dal figlio sconosciuto dell'altro comico, adesso defunto". Se i grillini, "peggiori dei post-comunisti del 1994", riuscissero a salire al governo, secondo Berlusconi "porterebbero l'Italia verso un vero disastro, imponendo una morsa letale sul ceto medio, con un'imposta di successione vicina al 50% e con un'imposta patrimoniale, portando al governo i peggiori rappresentanti della magistratura militante".

Povertà

"Riteniamo che uno Stato moderno e civile debba trovare il modo di dare alle famiglie e ai cittadini quanto loro manca per passare una vita dignitosa e arrivare alla fine del mese. Sono 1,2 milioni le famiglie in Italia in cui lavora solo la donna. Complimenti, ma bisogna che anche gli uomini si diano da fare. Se queste donne percepiscono un reddito di 700 euro, lo stato verserà la differenza tra 700 e 1550 euro. Questi soldi si trovano facendo funzionare l’economia e creando nuovi posti di lavoro. Berlusconi enuncia, quindi, "l’equazione della crescita e del benessere: meno tasse sulle famiglie, sulle imprese, sul lavoro, in modo che le famiglie possano consumare di più, le imprese produrre di più e ci possano essere più posti di lavoro. Questa è la nostra ricetta applicata in tanti Stati dove la povertà è assolutamente residuale rispetto alla nostra. La povertà è qualcosa che va cancellata. Al governo non politici di professione ma persone oneste, capaci, che abbiano raggiunto obiettivi e vengano dalle imprese e dalle università".

Pensioni minime

"Aumenteremo tutte le pensioni minime a mille euro al mese. Daremo questa pensione anche alle mamme che non hanno mai versato i contributi".

Flat tax

"Il primo anno ci saranno entrate minore per circa 30 miliardi, ma andremo a prendere questi soldi, almeno 40 miliardi, dalla non elusione e dalla mancata evasione. sarà un toccasana per l’erario, le imprese, l’economia".