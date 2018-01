Se non ci fosse, Antonio Di Pietro, andrebbe inventato. Da che ha annunciato l'intenzione di candidarsi, ogni giorno o quasi compare in tv. Poche ore fa - lui, il Re delle manette e di Mani Pulite - è riuscito a scandalizzarsi per il fatto che "in Italia un avviso di garanzia viene scambiato per una condanna". Oggi, eccolo di nuovo in tv, a L'Aria che tira su La7. Tonino parlava della sua candidatura e delle voci secondo le quali il Pd potrebbe non appoggiarlo (vorrebbe infatti candidarsi da indipendente). E così, per spiegare le ragioni per le quali i democratici potrebbero tirarsi indietro, eccolo tirare fuori dal cilindro la teoria complottista: "Non mi candidano in Molise perché se vinco non appoggio il patto Renzi-Berlusconi". Convinto lui...