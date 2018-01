Se c'è una città riconoscente nei confronti di Pier Carlo Padoan, questa è indubbiamente Siena. Il ministro dell'Economia non poteva sperare in un collegio più favorevole di quello sienese, dopo tutto l'impegno che lui e il suo governo hanno profuso per salvare, tra le altre, anche il Monte Paschi di Sienea, ridotta a brandelli tra guai giudiziari e traversie finanziarie. E poco importa se sulla vicenda Mps ci sono ancora diversi punti oscuri che legano a doppio filo i dirigenti del Pd e l'istituto di credito: Padoan punta tutto sulla riconoscenza che il baraccone rosso sia ancora lì in piedi. E se le cose non dovessero andare per il verso giusto, per l'ex ministro dell'Economia è pronto il paracadute: sarà candidato infatti anche nel listino proporzionale in Toscana, così per non farsi mancare nulla.