Due visioni diverse dell'immigrazione e, forse, del mondo. No, non come sarebbe con Salvini. Ma tra la Boldrini e Minniti c'è comunque il mare. Tutti e due sono di sinistra, ma uno s'è guadagnato il soprannome forse esagerato di "ministro sceriffo" per aver saputo se non fermare sicuramente rallentare la valanga migratoria che la scorsa estate si stava abbattendo sull'Italia. L'altra, invece, è la paladina dell'"avanti, c'è posto", l'ancella del terzomondismo e del politically correct senza freni. Fosse per lei, oggi, nel canale di Sicilia avremmo forse regolari traghetti di linea per il trasporto senza ostacoli e in tutta sicurezza degli africani verso le coste italiane.

Due visioni del mondo che, forse, si scontreranno faccia a faccia il prossimo 4 marzo nel collegio uninominale di Pesaro. Dove l'ex ministro dell'Interno è già ufficialmente e formalmente candidato per il Pd. E l'ex presidente della Camera potrebbe esserlo a breve. Come riporta Il Corriere della Sera, al quartier generale di Liberi e Uguali vorrebbero che la Boldrini fosse l'avversaria di Minniti. Lei ci sta pensando, visto che si tratterebbe di una sfida davvero difficile. Sarebbe, probabilmente lo scontro a sinistra più epocale di tutta la tornata elettorale.