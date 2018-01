Dopo lunghissime discussioni e continue trattative, il centrodestra ha annunciato chi sarà il candidato che correrà per la presidenza della Regione Lazio: si tratta dell'imprenditore Stefano Parisi, già candidato come sindaco di Milano. "Oggi ho ricevuto l'invito dai leader del centrodestra a candidarmi come Governatore della Regione Lazio". Lo scrive su Facebook il leader di Epi, Stefano Parisi, accettando la candidatura. Negli ultimi giorni sembrava che a spuntarla sarebbe stato invece Fabio Rampelli, candidato dalla leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni che aveva comunque dato il suo benestare anche a Parisi. "Può essere una buona scelta" aveva detto, "che allargherebbe anche la coalizione". A questo punto resta da capire che cosa deciderà di fare Sergio Pirozzi, sindaco di Amatrice, che sembra non voler far un passo indietro rispetto alla sua candidatura.