Lei si chiama Rosi Pennino, è una "pasionaria" della politica in Sicilia, ha un (ex) marito eccellente e si candida con Forza Italia. La sorpresa è data dal fatto che la Pennino è una storica esponente del Pd palermitano e il suo ex marito è Davide Faraone, big renziano, sottosegretario e di fatto uomo di Matteo sull'isola. La Pennino sarà candidata a Siracusa, nella lista guidata da Stefania Prestigiacomo che l'ha definita "una persona di valore". "A sinistra - attacca la neoforzista - mi sono vista passare davanti figli, nipoti, portaborse e radical chic".