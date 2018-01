Se fino a qualche ora era considerato in bilico, ora è arrivata anche la conferma. È saltata la candidatura di Antonio Di Pietro in quota Pd nel Molise. Ora l'ex magistrato medita vendetta: pare possa accettare la candidatura di Liberi e Uguali e questo aprirebbe uno scenario inquietante per l'Italia e soprattutto Silvio Berlusconi. Secondo un retroscena di qualche giorno fa di Joda sul Giornale, il nome dell'ex pm di Mani pulite sarebbe in pole per Palazzo Chigi nell'eventualità di una maggioranza Frankenstein dopo le urne, composta da Movimento 5 Stelle, Liberi e Uguali e un pezzo del Pd nell'ipotesi non così remota di un disastro elettorale di dimensioni tali da obbligare il partito a cacciare Matteo Renzi).