Si preannuncia uno scontro epocale nel collegio per la Camera Firenze 1. Salvo sorprese dell'ultimo minuto, sarà lì che Matteo Renzi tenterà di entrare per la prima volta in Parlamento, anche se il segretario del Pd ha in qualche modo messo in cassaforte la sua elezione piazzandosi nelle liste proporzionali in Umbria e Campania. A rovinare però le ambizioni del segretario Pd ci ha pensato Giorgia Meloni, che per quel collegio ha scelto di candidare Letizia Giorgianni, leader dei risparmiatori truffati da Banca Etruria.

La Giorgianni, giornalista e mamma 40enne, guida il Comitato della Vittime del decreto salva banche. Solo poche settimane fa, aveva sfidato direttamente Maria Elena Boschi, invitandola a candidarsi nel colleggio di Arezzo. La sfida però è sfumata, visto che la sottosegretaria correrà nel collegio sicuro di Bolzano. La Giorgianni però non ha mai cambiato idea, decisa a confrontarsi faccia a faccia dirattamente contro Renzi, proprio a casa sua.

Ad annunciare la sua candidatura è stata la stessa Meloni: "Vedremo la gente chi scegliere di votare. Abbiamo scelto di non riempire le liste con personaggi famosi. Abbiamo dato priorità nel candidare chi ha lavorato nei territori, per cui non abbiamo candidati dai nomi altisonanti".