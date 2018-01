Altro che blindati. I ministri del governo Gentiloni dovranno tutti sudarsi la riconferma in Parlamento. Lo aveva chiarito Matteo Renzi, che chiedendo loro uno sforzo a favore del boccheggiante Pd in campagna elettorale li aveva messi in guardia. I big del governo dovranno misurarsi con il gradimento degli elettori anche nei collegi, pur con qualche paracadute. Ma un eventuale flop nelle urne potrebbe minare e non poco il loro ruolo nella prossima legislatura. Candidati, dunque, ma lasciati soli. Il malumore dentro il Pd è tanto, ma qualcuno è finito peggio degli altri. Come sottolinea un retroscena della Stampa, la criticatissima ministra della Funzione pubblica Marianna Madia, romana, ha "vinto" il collegio Lazio-2. Sondaggi alla mano, il centrosinistra è in svantaggio del 12% rispetto al centrodestra.