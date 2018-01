Un grande, sorprendente ritorno in Parlamento, a fianco di Giorgia Meloni. "Alla fine l'ho convinto: torna con noi, come sempre quando il gioco si fa duro, Guido Crosetto", è l'annuncio della leader di Fratelli d'Italia. "Ha accettato nuovamente l'incarico di coordinatore nazionale e sarà capolista alla Camera in Piemonte, la sua regione. Grazie Guido, ci mancavi".





Crosetto, economista ex Pdl, è stato con Ignazio La Russa e la Meloni il fondatore di Fratelli d'Italia, restando però fuori dall'ultima legislatura. La Meloni schiererà in lista un'altra ex big del Pdl, Daniela Santanchè, in Lombardia nel collegio di Cremona. Sempre in Lombardia, come riporta il Giornale, ci saranno La Russa e l'ex europarlamentare Carlo Fidanza. E in Puglia Fratelli d'Italia scippano a Raffaele Fitto l'ex sindaco di Lecce Paolo Perrone, capolista nel collegio plurinominale sud del Senato.