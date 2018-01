Ritorna in alto mare la candidatura di Antonio Razzi nelle liste di Forza Italia all'estero. Negli ultimi giorni il nome del senatore abruzzese era stato sull'ottovolante nel toto candidature. Inizialmente si era parlato di una sua preferenza alla Camera o al Senato nel suo Abruzzo, poi sarebbe stato tirato in ballo per un seggio nella circoscrizione estero, in Europa. Ma alla luce dei suoi tentennamenti e della necessità di dover accontentare parecchi parlamentari uscenti, ora il suo posto in lista è tornato in alto mare. Anzi, si mormora proprio che Razzi sia rimasto fuori dai giochi. "Romani mi ha proposto un seggio all'estero, gli ho detto che è impossibile se detto un giorno prima", ha detto stamattina il senatore ai microfoni di Radio Capital confermando di essere in bilico.