Ancora uno stop per Silvio Berlusconi, costretto a interrompere la campagna elettorale. I malanni di salute degli ultimi giorni, evidentemente, sono più gravi del previsto: un affaticamento prolungato e una serie di sbalzi di pressione negli ultimi giorni hanno costretto lo staff del leader di Forza Italia a cancellare anche la partecipazione, prevista in serata, a Porta a Porta. Già domenica, era saltata all'ultimo l'ospitata del Cavaliere a In mezz'ora, il programma di Lucia Annunziata: inizialmente si era parlato di impegni relativi alla compilazione delle liste elettorali, mentre successivamente erano filtrate le voci sui guai di salute.

Berlusconi, comunque, rassicura tutti: "Sto benissimo", ha affermato all'Ansa, come riporta Repubblica.it. Resta però il fatto che l'ultima apparizione pubblica di Berlusconi risale alla puntata di Matrix di una settimana fa. In queste ore, si apprende, a Villa San Martino medici e collaboratori di Silvio, 81 anni, stanno valutando un ricovero in una clinica del circuito San Raffaele: un "pit-stop" di pochi giorni per garantire il pieno recupero in vista del rush finale di una tesissima, e spossante, campagna elettorale.