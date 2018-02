Torna a parlare della sua non candidatura nelle liste del Pd, Antonio Di Pietro. E lo fa coi soliti toni all'attacco in una intervista al Corriere della Sera. Ce l'ha, Tonino, innanzitutto coi papaveri dem. E fa pure i nomi: "Mi hanno chiamato loro, supplicandomi di candidarmi col Pd in Molise: Fassino, Delrio, Emiliano. Tutti a dirmi 'Antonio, candidati'. Sono pure andato quattro volte al Nazareno. Alla fine è stato Fassino a convincermi. ma poi, quando io ho detto che avrei votato contro l'inciucio con Berlusconi, il mio nome è sparito dalle liste". E ancora: "Evidentemente, Renzi preferisce un pregiudicato come Berlusconi a un giustizialista come Di Pietro".