Il nervosismo all'interno del Movimento Cinque Stelle ha raggiunto un nuovo picco da record, stando a leggere le email scambiate tra la candidata grillina alla Regione Lazio, Roberta Lombardi, e il "gentile capo politico", Luigi Di Maio. Come riporta Repubblica, a far saltare la mosca al naso della "faraona" pentastellata è stata la presenza della biologa Elena Fattori, già senatrice grillina e candidata al Consiglio regionale laziale.

Nell'email indirizzata a Di Maio, la Lombardi non usa grandi giri di parole per far capire quanto la Fattori le stia sulle scatole: "Con la presente - ha scritto - la informo che non autorizzerò nessun evento della campagna elettorale per le regionali in cui sarà presente la senatrice Elena Fattori che ci legge in copia". La colpa della senatrice è di non essere anti-vaccini e condividere un rapporto di amicizia con il virologo Roberto Burioni. Senza dimenticare che sempre la Fattori si è azzardata a sfidare Di Maio alle primarie, attirando su di sé le ire di buona parte dei potentati grillini più vicini alla Casaleggio, dai sindaci laziali alla Taverna.

L'antipatia per la Fattori sarebbe di natura politica però, come chiarisce la Lombardi: "Le posizioni politiche della sig.ra Fattori in tema di salute e vaccini sono individualistiche e fuori dalla linea politica nazionale. non intendo pertanto correre il rischio che vengano minimamente confuse con le linee politiche della sottoscritta". La colpa gravissima della Fattori è stata anche di aver preso le distanze dalle deliranti posizioni anti-vacciniste dei grillini. Un gesto imperdonabile per la Lombardi che conclude l'email così: "La invito a sensibilizzare la sig.ra Fattori a evitare l'incresciosa situazione di dovermi costringere, attraverso comunicazioni pubbliche, a separare le nostre campagne".