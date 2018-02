"Bisogna rispedirne a casa 600mila". Così Silvio Berlusconi all'indomani della sparatoria di Macerata contro un gruppo di immigrati. Il Cavaliere ha capito che quanto capitato nelle Marche con la morte di Pamela Mastropietro prima e la sparatoria compiuta da Luca Traini, poi, è un turning point della campagna elettorale, cioè un fatto che cambia tutte le prospettive. E che sicurezza ed immigrazione sono diventati (o meglio sarebbe dire sono tornati ad essere per l'ennesima volta) i due punti sui quali probabilmente si giocherà l'esito del voto del 4 marzo.

Questo, riporta il quotidiano Il Giorno, è anche quanto gli dicono i sondaggi di cui si fida di più: la sensazione della gente è che che su questi temi il governo stia facendo poco o niente per tranquillizzarla. E la linea dura sull'immigrazione permette al cavaliere anche di posizionarsi in modo ottimale per sottrarre preferenze a quanti guardano alla Lega ma ne temono, magari, i toni troppo accesi. Insomma, per Forza Italia, quanto accaduto a Macerata può rivelarsi più importante, in termini di consenso, di quanto lo possa essere per la Lega, che al contrario si deve difendere dalle accuse di aver creato un clima pericoloso.