"Niente politica, questa sera voglio solo godermi le canzoni", dice Matteo Salvini mentre è in coda per entrare al Teatro Ariston (a differenza della sinistra radical chic come Alba Parietti che ha saltato fila e controlli). Il leader della Lega, arrivato a Sanremo con la fidanzata Elisa Isoardi, riporta La Stampa, non vuole però confessare per quale cantante fa il tifo: "Non lo dico, altrimenti lo danneggerei. Se dico che a Salvini piace un cantante, sicuramente arriva ultimo. E allora gli evito questa sciagura". Infine sui due giovani in gara di colore: "Evviva!".