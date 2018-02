Il centrodestra vuole battere il record di coalizione più litigiosa nella storia delle campagne elettorali. L'ultima tappa è legata a Paolo Gentiloni, che Silvio Berlusconi vedrebbe bene a Palazzo Chigi anche dopo il voto, come transizione verso le nuove urne in caso di mancanza di maggioranza, ipotesi rispedita al mittente da Matteo Salvini.











Lo scontro quasi quotidiano tra Forza Italia e Lega, rileva un retroscena di Francesco Verderami sul Corriere della Sera, fa male agli alleati Giorgia Meloni e Raffaele Fitto e ha riflessi immediati anche sui sondaggi: secondo Swg, la coalizione ha perso lo 0,5 scendendo al 35,6%, messo passo più lontani dalla decisiva quota 40 per cento. Per Berlusconi però l'insidia non è solo il derby con Salvini. Alcuni ras forzisti trombati dalle liste, scrive Verderami, avrebbero preparato una atroce vendetta: per ripicca si starebbero adoperando per spostare i loro pacchetti di voti sul proporzionale a favore della Lega. "Vengono segnalati movimenti di truppe nelle Marche, in Sicilia e nella circoscrizione Piemonte 2". Una vera e propria "mappa del tradimento" che rischia di lasciare Berlusconi con due fregature in mano: Forza Italia dietro la Lega e senza i numeri per un governo di larghe intese con Matteo Renzi e il Pd.