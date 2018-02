Nelle regioni del Nord pare non esservi partita, con la Lega ampiamente davanti a Forza Italia in Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Liguria. In Veneto, addirittura, gli azzurri potrebbero essere al 10% a fronte di un Carroccio al 30%, ovvero triplicati. A dirlo è un sondaggio "clandestino" che gira sia dalle parti dei lumbard sia tra i berlusconiani e rivelato dal sito affaritaliani.it.

Dice, quella rivelazione, che la Lega dovrebbe stare davanti a FI anche nel centro Italia: Emilia Romagna, Marche, Toscana e Umbria. Per cui, pare che l'equilibrio tra i due maggiori partiti del centrodestra, che si tolgono l'un l'altro due punti percentuali coi forzisti davanti, per ora, ai lumbard, verrà deciso al sud. Dove comunque la Lega pare potersi issare al 5-6% in Campania per arrivare vicina al 10% in regioni a maggiore vocazione autonomista come la Sardegna e la Sicilia, e in Puglia. Lì al sud Forza Italia dovrà "sfondare", con percentuali vicine a quelle dei tempi d'oro, se vorrà prevalere a livello nazionale e scongiurare un governo a trazione "populista" e "anti-europeo", ovvero quello che ha promesso di fare ai suoi partner del Ppe e alla stessa cancelliera tedesca Angela Merkel.

Ma al sud, diversamente da quanto capitava 10-15 anni fa, c'è ora in partita anche il Movimento 5 Stelle, che tra l'altro è molto, molto forte. Insomma, pare che la partita vera, quella decisiva e sul filo di lana, Berlusconi si troverà a giocarsela in casa, contro quello che sulla carta è il suo principale alleato. Anche per tenersi aperta la possibilità di un'intesa col Pd e, quindi, un ritorno a Palazzo Chigi anche in caso di non-vittoria il 4 marzo.