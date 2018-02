Si può essere simpatizzanti del Movimento Cinque Stelle, ma avere anche una buona dose di buonsenso. La prova che anche questo sia possibile è arrivata dal mito del calcio Claudio Gentile, mastino della difesa azzurra che ha portato al trionfo dei Mondiali '82 in Spagna. Lui che ha tormentato i sogni di Diego Armando Maradona, un esempio per generazioni di calciatori e tifosi, è stato a lungo corteggiato da Luigi Di Maio per il ruolo di ministro dello Sport. Gentile però non ha mai ceduto alle lusinghe grilline. Come riporta la Stampa, ha confessato di sentirsi vicino al M5S, ma anche di vivere la politica come un mondo lontano. E così Di Maio dovrà inventarsi un altro vip da piazzare con non poca improvvisazione a capo di un ministero.