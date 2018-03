La tristissima storia di Liberi e uguali continua in Friuli dove il partito di Pietro Grasso si è spaccato sul candidato per le regionali di fine aprile dove si deciderà chi sarà il successore di Debora Serracchiani. Il candidato del Pd è il vice della governatrice uscente, Sergio Bolzonello. E Leu non sa cosa fare: appoggiare o non appoggiare il candidato renziano?



Nel dubbio, si spaccano. Nicola Fratoianni e Pippo Civati, riporta il Fatto quotidiano, non ci pensano nemmeno: linea dura contro Renzi. Gli ex Pd, aerea Bersani, invece hanno raggiunto un accordo per formare una lista di appoggio al vice della Serracchiani. "Le elezioni nazionali hanno spaventato qualcuno e all'interno di Mdp in Friuli Venezia Giulia sono prevalsi i calcoli elettorali", si legge in una nota. "Una piroetta ingiustificabile e insostenibile da cui prendiamo le dovute distanze".

Civati, rimasto fuori dal Parlamento dopo una improbabile candidatura a Brescia e Bergamo, si prepara a pronunciare un discorso molto duro su quello che resta di Liberi e uguali. Ma peggio di così...