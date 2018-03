"Mi sento emozionata come al primo giorno di scuola", ha subito commentato la neosenatrice del Movimento Cinque Stelle Simona Nocerino, eletta in Lombardia. Tra i primissimi parlamentari grillini a comparire davanti alle telecamere dopo la registrazione a palazzo Madama, la Nocerino ha già le idee chiarissime, tanto da fare scena muta, certo ma "perché è emozionata".

A Tagadà (al minuto 47), la senatrice racconta a Tiziana Panella quale fosse la sua vita prima di ritrovarsi a fare la senatrice: "Lavoravo in una compagnia di assicurazioni... sono passata con 57 voti, perché nel Movimento c'è questa sorta democrazia che ti permette di entrare con 57 voti, però scelta dai cittadini". E come esordio non c'è male.

di Giovanni Ruggiero