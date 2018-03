Matteo Salvini è stato invitato dall'ambasciatore degli Stati Uniti in via Veneto 121 a Roma. Il leader della Lega è infatti stato contattato al telefono dal capo della diplomazia Usa in Italia, Lewis Eisenberg. Un appuntamento considerato nel Carroccio di grande importanza soprattutto, riporta il Corriere della Sera, "perché è stato il primo politico italiano a essere stato invitato all'indomani delle elezioni".

L'incontro è stato organizzato dall'"Amerikano" Giancarlo Giorgetti, delegato agli Esteri. Ma è un fatto che gli Stati Uniti siano molto interessati al futuro governo italiano. Probabilmente parleranno dei rapporti del partito italiano con la Russia di Putin: i leghisti da sempre sono ostili alle sanzioni contro la Russia e un anno fa Salvini era stato ricevuto a Mosca dal ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov.