Paura per la Iena Filippo Roma e soprattutto per il suo cameraman, Fabrizio Arioli, aggrediti dal marito della senatrice del Movimento Cinque Stelle Maria Vittoria Bogo Deledda durante un'intervista. Come raccontato sul sito del programma di Italia 1, i due ieri mattina erano a Budoni, in Sardegna, per intervistare la senatrice grillina quando all'improvviso: "il marito, Gianni, è intervenuto e ha aggredito il nostro cameraman". Nulla di rotto per il Arioli, che comunque ha subito spintoni e strattoni: "Ho resistito alle percosse - ha detto - ma non mi aspettavo di essere scaraventato a terra da uno che era pure bassino".