Oggi è il giorno delle consultazioni "pesanti", con Luigi Di Maio, Matteo Salvini e il Pd che saliranno al Quirinale. Lo scenario è quello dello "stallo", con l'ipotesi del voto-bis sempre più forte perché nessuno, al momento, sembra rinunciare a veti e contro-veti. Secondo un retroscena del Corriere della Sera, però, il Movimento 5 Stelle ha come obiettivo primario, al momento, non quello di formare ora e subito un governo, ma guadagnare semplicemente tempo. Per questo Di Maio potrebbe chiedere al presidente della Repubblica Sergio Mattarella una "seconda mano": aspettare, cioè, fino alle elezioni regionali in Molise (22 aprile) e Friuli Venezia Giulia (il 29) per poi cominciare un nuovo giro di consultazioni.













Lo scenario è quello di una vittoria leghista al Nord e grillina al centro, viste come "consacrazione" dei risultati del 4 marzo scorso e legittimazione di governo per entrambi i partiti. E qui, ecco la "pazza idea" di Di Maio, una "diarchia" con sia lui sia Salvini a Palazzo Chigi. Un "contratto alla tedesca", con in agenda "provvedimenti-simbolo destinati, nelle intenzioni, a marcare la cesura col passato" e l'obiettivo di tagliare i ponti da un lato con il Pd di Matteo Renzi e dall'altro Forza Italia di Silvio Berlusconi.