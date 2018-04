Una ventina giorni fa Massimo Cacciari suggerì la strada al Pd: "Esca dall'angolo, superi Matteo Renzi e sostenga un governo monocolore M5s". Il risultato? Nessuno. Lo stallo è totale. E così, in un'intervista al Fatto Quotidiano, l'ex sindaco filosofo torna all'attacco: "In questo momento il Pd è un problema per il Paese - sottolinea -, non è di certo uno strumento per risolverne altri. È ora che all'interno del partito lo capiscano e trovino una soluzione. Dal suo punto di vista, la tattica di Renzi non si può dire sia stata un errore: adesso si prenda un pezzo del Pd e si faccia il suo En Marche!, e gli altri cerchino di ricostruire un percorso di sinistra".

Dunque, Cacciari si spende ancora nell'analisi del fallimento del Pd, che "non ha una classe dirigente" e dove "Renzi si è imposto sulle macerie altrui senza avere alcun feeling con le anime del partito". Tornando sull'ultima campagna elettorale, il professore sottolinea che "se Renzi avesse indicato Paolo Gentiloni come premier e avesse gestito meglio le candidature, escludendo per esempio Maria Elena Boschi, il Pd avrebbe preso un 2 o 3 per cento in più". Insomma, la Boschi a suo giudizio potrebbe essere costata 2 o 3 punti alle urne. E ancora, riprende Cacciari: "Aveva ragione Napolitano quando parlava di 'auto-esaltazione': possibile non si rendessero conto che nessuno gli andava dietro?". Il riferimento è al discorso di Re Giorgio nel giorno in cui si è insediato il nuovo Senato.