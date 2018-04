Presi come sono nella trattativa per conquistare palazzo Chigi, i grillini rischiano di perdere di vista una campagna elettorale che può rivelarsi cruciale, quella delle regionali in Friuli-Venezia Giulia e in Molise. Proprio a Campobasso i sondaggi danno il M5s testa a testa con il centrodestra, nonostante il grande trionfo delle politiche. Spina nel fianco dei grillini è la neodeputata di Forza Italia eletta proprio in Molise, la 28enne forzista nel midollo Annaelsa Tartaglione.

La giovanissima candidata può già vantare dieci anni di militante nel partito del Cav, alternati a sfilate sulle passerelle di miss Italia. Oggi coordina il partito nella sua regione, dove è candidato presidente Donato Toma, e in un'intervista al Tempo promette fuoco e fiamme fino alla data del voto: "Toma è una persona per bene, sempre fedele a Forza Italia e senza nessuna ombra. Forse non si può dire lo stesso per il candidato che ha contrapposto il M5s e che è certamente un bravo ragazzo, ma se si dovessero esaminare i rispettivi percorsi di vita, tra i due candidati, non c'è partita".