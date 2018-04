Mentre si allontana un'ipotesi di intesa di governo tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, ad Arcore il centrodestra prova a ricompattarsi. Un tentativo che però non dura molto visto che il leader della Lega non vuole spezzare il filo sottile che lo lega al Movimento 5 stelle. Ma il segretario del Carroccio deve stare buono, almeno fino al 29 aprile, riporta ItaliaOggi, quando ci saranno le elezioni in Friuli Venezia Giulia e dove il leghista Massimiliano Fedriga è il favorito. Proprio per vincere ha però bisogno dei voti di Forza Italia. Ergo, Salvini non può rovinare il suo rapporto con Silvio Berlusconi proprio adesso.

Insomma, dopo il 29 aprile Salvini scaricherà il Cavaliere cercando di annettere alla Lega quella parte di Forza Italia, capeggiata da Giovanni Toti, che tifa per lui. Per questa ragione Salvini non può lasciare perdere lo slot che gli si presenta per andare al governo con un accordo sull'introduzione di un premio elettorale di maggioranza, in modo da traghettare il Paese alle urne a ottobre o a febbraio 2019 consacrando così la sua leadership e sfidare il Movimento Cinque Stelle.