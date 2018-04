C'è Gianni Letta dietro la linea dura di Silvio Berlusconi. "Se Matteo Salvini va con il Movimento 5 Stelle è un tradimento", è lo sfogo dello storico consigliere del Cav che secondo il retroscena di Augusto Minzolini sul Giornale ha consigliato la prossima mossa all'ex premier: "Se non sarai tu a scegliere la delegazione di Forza Italia al governo, molti di questi si rivolgeranno a Salvini". È il grande timore dell'annessione, condivisa da Berlusconi e dallo stato maggiore del partito che teme la diaspora di forzisti tra le fila della Lega.





Peraltro, l'ostilità di Berlusconi per l'accelerazione di Salvini e la sua telefonata a Luigi Di Maio si traduce in un bel guaio, per il leghista. Il suo vero obiettivo non è rompere con Forza Italia, ma obbligarla a seguirlo per stringere i tempi. Il perché lo svela sempre a Minzolini Guido Crosetto, uno dei consiglieri di Giorgia Meloni dentro Fratelli d'Italia: "O si dà una mossa o gli americani sbarreranno la strada a Palazzo Chigi ad un amico di Putin. Per loro è preferibile avere un governo grillini, Leu e Pd. Certo Renzi si opporrà, ma loro hanno i mezzi per dirgli: A Mattè che te serve?".