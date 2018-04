Elena Donazzan, 45 anni, assessore regionale in Veneto e unica azzurra nella giunta leghista di Luca Zaia è pronta a lasciare Forza Italia per Matteo Salvini. Da tempo infatti pensa alla nascita di un partito unico: "Il nostro elettorato è già unitario", dice in una intervista a La Stampa. "Noi ce ne rendiamo conto quando governiamo le Regioni. I cittadini non ci vogliono vedere mentre perdiamo tempo con il manuale Cencelli, vogliono che risolviamo i loro problemi".

Il problema di Forza Italia è che si deve rinnovare: "Abbiamo assistito a una campagna elettorale in cui Berlusconi ha dovuto chiarire che non ci sarebbe stato un nuovo Nazareno", spiega la Donazzan, "è un partito conservatore che ha riprodotto schemi che non ci sono più da anni. Su banche e immigrazione, per esempio, ci siamo stati poco. Alla voce cambiamento Forza Italia non c'è. In generale la Lega è riuscita a intercettare il cambiamento".

Per questa ragione, conclude, se è vero che con "la Lega siamo stati separati da divari enormi", Salvini, "che si è inginocchiato a Redipuglia, mi ha fatto esclamare che bello!. La leadership di Salvini in questo momento è anche una questione di ricambio generazionale. Io mi occupo di imprese e credo il punto non vada dimenticato quando parlo della mia impresa". Ergo, auspica "che si trovino i punti d'incontro di Forza Italia, Lega e Fratelli d' Italia, assieme al M5S, eventualmente anche con un terzo uomo".