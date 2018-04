A fare il punto sull'intricata situazione politica ci pensa Augusto Minzolini. Lo fa su Il Giornale sotto allo pseudonimo Yoda. Si parla della formazione del prossimo governo. E Minzo spiega le carte che Sergio Mattarella potrebbe giocarsi, carte per inciso di cui si parla da giorni: per l'incarico potrebbe scegliere Matteo Salvini oppure la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Terzo nome sul campo, quello di Roberto Fico, il grillino al quale il capo dello Stato potrebbe dare l'incarico per convincere il M5s a dialogare con Silvio Berlusconi e superare lo stallo.

In nome del presidente della Camera, sottolinea Minzo, potrebbe essere speso perché "nel suo ruolo istituzionale, non sarebbe nelle condizioni di sottrarsi al confronto con il Cav". E sempre su questa ipotesi, nell'articolo si dà conto delle parole di un redivivo Matteo Renzi, che dal suo eremo ha commentato: "Se Mattarella desse un incarico a Fico, anche solo esplorativo, Di Maio avrebbe un infarto". Parole forti, che però tratteggiano in modo piuttosto preciso la realtà: se Di Maio, mister "o io premier o nessuno", si vedesse scavalcato dal collega pentastellato, la sconfitta personale sarebbe davvero bruciante.