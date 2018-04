Dopo il fallimento del secondo giro di consultazioni, al Quirinale l'aria è tesa. Retroscena di stampa danno conto del nervosismo di Sergio Mattarella, che deve fronteggiare lo stallo e la nuova frenata sull'asse Lega-M5s. In questo contesto, dunque, il capo dello Stato - oltre alle ipotesi che circolano da tempo, da Salvini a Di Maio e fino alla Casellati e Fico -, secondo il Corriere della Sera, starebbe valutando come ultima ipotesi quella di un governo di "traghettamento". Un esecutivo che scatterebbe nel caso in cui i partiti, dopo questa pausa, dichiarassero forfait: a quel punto Mattarella prenderebbe l'iniziativa mandando in Parlamento come premier una figura autorevole, in grado di traghettare il Paese per il tempo necessario per uscire dalla palude e per scrivere una nova riforma elettorale. Ma nello stesso articolo del Corriere, si dà anche conto di una frase del presidente della Repubblica. Poche parole, e brutali, pronunciate con i suoi più stretti collaboratori e riferite ai leader incontrati: "L'irresponsabilità al potere". A voi giudicare chi possano essere gli irresponsabili additati da Mattarella...