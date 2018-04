Che Giorgia Meloni fosse infuriata per il fuoriprogramma al Quirinale di Silvio Berlusconi è ormai cosa nota. Dopo l'attacco non previsto al M5s, infatti, i due hanno aspramente litigato dietro a una tenda, e c'è un video a dimostrarlo. E ora, ammesso e non concesso che serva un'altra prova della rabbia di Giorgia, ecco arrivare questo tweet di Nonleggerlo, piuttosto eloquente. Si vede infatti il volto della leader di Fratelli d'Italia prima e dopo lo show del Cav: all'arrivo al Colle è sorridente e saluta, quando lo lascia al fianco di Matteo Salvini, al contrario, lo sguardo è nero e furibondo. Immagini che parlando da sole.

