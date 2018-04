Il piano è tutt'altro che fantascienza, o fantapolitica, in questo caso. E' quello al quale, con legittime aspirazioni di successo, sta puntando in queste rore Silvio Berlusconi, soprattutto dopo che Sergio Mattarella ha invitato i leader politici a darsi una mossa, concedendo 4-6 giorni per un eventuale accordo di governo. L'ipotesi è che di fronte al prolungarsi dello stallo oltre quei termini (cosa peraltro assai verosimile), il Quirinale proceda a un incarico esplorativo coi due presidenti delle Camere. Ma Roberto Fico è un nome poco spendibile, perchè manderebbe ai matti l'intero Movimento 5 Stelle, oltre che ovviamente Luigi Di Maio.

Così, il nome che ormai da qualche giorno è sulla bocca di tutti è quello di Elisabetta Casellati, la presidente del del Senato. Solo un modo per prendere tempo e arrivare a scavallare il fatidico 29 aprile delle regionali in Friuli e Molise? Secondo quanto riporta oggi La Stampa, Berlusconi non la vedrebbe esattamente così. Il Cavaliere, anzi, ritiene che proprio la Casellati sia il nome sul quale far partire un governo del Presidente, istituzionale, di traghettamento, di tregua, indispensabile per non lasciare una sedia vuota ai vertici Ue e per passare almeno l'estate con la prospettica di un voto in autunno.

Ma c'è di più: perchè la soluzione a cui starebbe lavorando Gianni Letta, sempre secondo La Stampa, prevederebbe un esecutivo col baricentro a destra ma non guidato da Salvini che nei piani berlusconiani avrebbe il sostegno di parte del Pd e, se non bastasse, di numerosi grillini. Parrebbe, addirittura, che il Cav abbia una lista di parlamentari M5S che sarebbero disposti a tutto purchè non si torni a elezioni in ottobre. La lista conterrebbe 50 nomi.