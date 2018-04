"Luigi Di Maio aspira solo ad essere presidente del Consiglio". Paolo Becchi, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, spiega che ormai l'ipotesi di una staffetta tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio è tramontata anche "se avrebbe consentito di tenere dentro anche Silvio Berlusconi". Perché, continua Becchi, "stanno facendo dei conti per vedere che tipo di maggioranza avrebbe un governo Lega M5s. Certo, questo comporterebbe una spaccatura del centrodestra".

In questo scenario "saranno decisive le Regionali. Se il Molise andasse ai 5 stelle e il Friuli alla Lega, a quel punto Berlusconi sarebbe completamente fuori dai giochi". Per questo il Cavaliere "è andato intelligentemente in Molise, perché è lì che si gioca la sua ultima partita". Se dovesse vincere infatti, cambierebbe tutto.