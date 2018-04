Lucia Borgonzoni, la neosenatrice della Lega eletta a Bologna, ha ricevuto minacce di morte su Facebook: "Sei una razzista di merda, tu devi finire come il tuo amico appeso". L'autore del post sul social è tale Cippo Sunrise, che poi prosegue: “Ricordati che siamo i primi immigrati in giro per il mondo a fare schifo, tu saresti la prima ad andare fuori a cercare da mangiare, se non avessi rubato tutti i soldi agli italiani, vergognati di guardarti la mattina allo specchio, io fossi in te mi sputerei in faccia da solo. Io sono l’ennesimo ad essere andato via dall’Italia per colpa di gente fascista come te che si è magnata tutto, anche i pochi risparmi di una vita delle persone”. Eh sì, essere eletti per la Lega nella rossa Bologna è ancora un bel problema. Ah, "il tuo amico appeso" è ovviamente Benito Mussolini.