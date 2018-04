La sconfitta alle elezioni pretende che i vincitori delle elezioni dichiarino "il loro fallimento". Il ragionamento, che fa ben più di una grinza, è dell'ex vicesegretario del Pd Deborah Serracchiani, che in una intervista a La Stampa chiede a Lega e Movimento 5 Stelle che "ammettano di non essere in grado di formare il governo, che lo dicano al capo dello Stato. Il Pd - prosegue la governatrice uscente del Friuli - dovrà capire se rientrare in gioco, ma loro intanto dovrebbero formalizzare il loro fallimento. Il nostro non può che essere un approccio di opposizione, non solo per l'esito elettorale ma anche perché la nostra idea è alternativa a quella di Cinque Stelle e centrodestra, che devono farsi carico delle proprie responsabilità - spiega - Ma il Pd sarà pronto a dialogare con il soggetto incaricato da Mattarella" di formare un governo. Qui si risente aria di Nazareno...