"Silvio Berlusconi non c'è, è inutile non volerlo. Non è senatore, con il partito è andato sotto la Lega, la questione Silvio insomma è marginale". Vittorio Feltri, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, attacca il candidato premier del M5s: "Forse Luigi Di Maio non si è accorto che Berlusconi non c'è più. E già da qualche anno. Per me Di Maio resta un mistero".

Assurdo poi, per il direttore di Libero, tirare in ballo le regionali in Molise e in Friuli: "Non posso pensare che il Molise che è grande come la provincia di Brescia sia decisivo. Ed Elisabetta Casellati, per quanto possa fare tutto in modo elegante, avrà un fallimento elegantissimo". Insomma, conclude Feltri: "E' tutta una perdita di tempo".