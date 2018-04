Brunetta, delirio continuo. Adesso dà ordini a Salvini: "Rimangiatelo!". Da ridere

"La dichiarazione di Luigi Di Maio è falsa, sia in punta di diritto che dal punto di vista politico. È la legge a prevedere le coalizioni. Nel caso del centrodestra, l'alleanza ha vinto più di 170 collegi uninominali alla Camera proprio come coalizione". Renato Brunetta, in una intervista a La Stampa attacca il leader grillino e dà gli ordini a Matteo Salvini: "La coalizione non è scindibile. Quindi, dal punto di vista giuridico Di Maio dice una fesseria".

"Io non ho nulla in contrario a fare un governo con il M5s, purché sia di tutto il centrodestra che ha vinto le elezioni. Ma non è accettabile un governo Lega-M5s che discrimini tanto FI che FdI. Allo stesso modo, aggiungo, è sbagliato il veto di Salvini nei confronti del Pd. Nessuno nel centrodestra ha mai deciso questo veto, lo ha deciso Salvini".

E su un possibile governo M5S-Pd: "Non ci credo assolutamente. Ne sarei felice, ci aprirebbe delle praterie di opposizione straordinarie. Ma siccome sono persona responsabile, per il bene dell'Italia non lo auspico".