Dopo Matteo Salvini, anche Giorgia Meloni prende le distanze da Silvio Berlusconi. "Credo che debba mettersi l'anima in pace - commenta la leader di Fratelli d'Italia da Udine, per la campagna elettorale delle regionali friulane -: non ci saranno mai i nostri voti per un accordo con il Pd. Non siamo d'accordo. E così come Fratelli d’Italia ha finora lavorato per la compattezza della coalizione, ci aspettiamo da Berlusconi la stessa cosa". Un altro tassello nella giornata da psicodramma del centrodestra, cominciata dal Molise dove il leader di Forza Italia ha definito i grillini degni di "pulire i cessi a Mediaset" e sostenendo di preferire un accordo di governo con il Pd piuttosto che con il Movimento 5 Stelle. Opzione respinta con forza da Salvini: "Se Berlusconi vuole fare un governo con il Pd, lo faccia da solo".