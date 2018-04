"Questa storia non mi piace. Ma se fino a ieri Luigi Di Maio non ci sopportava, com'è che ha cambiato atteggiamento?". È la domanda che Silvio Berlusconi ha rivolto a Gianni Letta, dopo l'apertura del leader del M5s ai voti di Forza Italia. Il sospetto è che dietro la svolta del grillino ci sia Matteo Salvini, e Letta la conferma brusco, stando al retroscena del Corriere della Sera: "Quante volte devo ripeterlo che i due hanno un accordo? Piuttosto è preferibile andare all'opposizione". E così, "caricato a molla", Berlusconi è andato alla guerra in Molise, con la ormai proverbiale sentenza sui grillini buoni solo per "pulire i cessi a Mediaset". Indietro, ora, è difficile tornare. E se si andrà al voto anticipato, conclude il Corsera, Salvini andrà da solo. "E Berlusconi l'ha messo in preventivo".